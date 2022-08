L'intuito è importante ma occhio a non abusarne: ecco che cosa si rischia (Di lunedì 15 agosto 2022) Qualcuno ha detto che si ha intuito quando si sa una cosa, ma non si sa perché la si sa. Secondo il vocabolario on line Treccani, l'intuito indica «la capacità di avvertire, comprendere e valutare con immediatezza un fatto, una situazione». In-tuere ha il significato di "guardare dentro" alle realtà, cogliendo qualcosa che a prima vista può sfuggire. È «una forma irrazionale, quantunque molte intuizioni possano in seguito essere scomposte nelle loro componenti (...) con le leggi della ragione» (Umberto Galimberti, "Psicologia", Garzanti). Tutti noi abbiamo a che fare con le esperienze fatte e i ricordi, ai quali la mente può attingere. Le persone più intuitive sembrano essere quelle che hanno più sensibilità, creatività e che sono esperte nel loro campo di azione. Se una mente analitica e logica procede a passi lenti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Qualcuno ha detto che si haquando si sa una, ma non si sa perché la si sa. Secondo il vocabolario on line Treccani, l'indica «la capacità di avvertire, comprendere e valutare con immediatezza un fatto, una situazione». In-tuere ha il significato di "guardare dentro" alle realtà, cogliendo qualche a prima vista può sfuggire. È «una forma irrazionale, quantunque molte intuizioni possano in seguito essere scomposte nelle loro componenti (...) con le leggi della ragione» (Umberto Galimberti, "Psicologia", Garzanti). Tutti noi abbiamo a che fare con le esperienze fatte e i ricordi, ai quali la mente può attingere. Le persone più intuitive sembrano essere quelle che hanno più sensibilità, creatività e che sono esperte nel loro campo di azione. Se una mente analitica e logica procede a passi lenti e ...

