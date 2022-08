LALAZIOMIA : Lazio, un colpo e Sarri chiude il cerchio - sportli26181512 : #Lazio, un colpo e #Sarri chiude il cerchio - armando_nop : Camma fa cu #Meret Vulimm a #Maximiliano Che colpo la Lazio E noi dormiamo Jat a fatica - lagoleada_it : Tare è scatenato! ???? - IlPedrinhano : RT @AllRoundLazio: ??| La Lazio sarebbe vicina alla chiusura di un colpo per il futuro. Si tratta di Ahmed Sanogo della Vis Pesaro. La Lazio… -

Corriere dello Sport

Orgogliosa, irriducibile, mai doma, laha vinto una partita che aveva rischiato di perdere dopo l'errore di Maximiano , inopinatamente capace di lasciarla in dieci quand'erano trascorsi soltanto 300 secondi ......di battersi per lo scudetto era ancora una volta naufragata in quei 270 minuti e fu un duro... allargando la contesa ae Roma. Opportuna la sua rinuncia all'enfasi che aveva accompagnato il ... Lazio, un colpo e Sarri chiude il cerchio Orgogliosa, irriducibile, mai doma, la Lazio ha vinto una partita che aveva rischiato di perdere dopo l’errore di Maximiano, inopinatamente capace di lasciarla in dieci quand’erano trascorsi soltanto ...Più con il cuore che con il gioco, la Lazio di Maurizio Sarri batte per 2-1 il Bologna davanti a oltre 40mila spettatori. L’espulsione iniziale di Maximiano ha condizionato il ...