Incidente nella notte, morti 4 ragazzi a Godega di Sant'Urbano (Treviso): avevano fra i 18 e i 19 anni (Di lunedì 15 agosto 2022) Strage sulle strade della Marca Trevigiana: tutti giovani le vittime dello schianto avvenuto poco dopo le 2 di questa notte, 14 agosto, a Godega di Sant?Urbano.La dinamicaUna... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 15 agosto 2022) Strage sulle strade della Marca Trevigiana: tutti giovani le vittime dello schianto avvenuto poco dopo le 2 di questa, 14 agosto, adi.La dinamicaUna...

vigilidelfuoco : Drammatico intervento dei #vigilidelfuoco nella notte nel trevigiano per un incidente stradale in cui è rimasta coi… - bxlhue : RT @myangeliravma: Vabbe comunque elia fra la bocciatura, l' incidente e i problemi pure nella intimità io dico che ti devi solo fare un ba… - ariannaostuni : RT @myangeliravma: Vabbe comunque elia fra la bocciatura, l' incidente e i problemi pure nella intimità io dico che ti devi solo fare un ba… - asdrubaloaloalo : @lasveviuzz Non ha fatto nulla di male, tutti i maschi si segano, e molti hanno anche qualche video di loro che si… - Bruna71347573 : RT @vigilidelfuoco: Drammatico intervento dei #vigilidelfuoco nella notte nel trevigiano per un incidente stradale in cui è rimasta coinvol… -