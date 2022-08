In clinica per dimagrire, 47enne muore dopo l'intervento (Di lunedì 15 agosto 2022) Dieci anni fa si era sottoposta a un intervento di bypass gastrico in un ospedale di Genova, ma da alcuni mesi era ingrassata di nuovo e aveva deciso di effettuare una "revisione" dell'operazione, scegliendo una clinica di Messina... Leggi su today (Di lunedì 15 agosto 2022) Dieci anni fa si era sottoposta a undi bypass gastrico in un ospedale di Genova, ma da alcuni mesi era ingrassata di nuovo e aveva deciso di effettuare una "revisione" dell'operazione, scegliendo unadi Messina...

Agenzia_Ansa : Una donna di 47 anni è deceduta la notte scorsa all'ospedale di Messina a seguito di complicazioni dopo un interven… - CartierJessy : RT @ricgazza: #pieroangela era figlio di Carlo Angela, medico, oppositore del fascismo, direttore di una clinica in cui protesse ebrei e an… - Bizzaalex : RT @ricgazza: #pieroangela era figlio di Carlo Angela, medico, oppositore del fascismo, direttore di una clinica in cui protesse ebrei e an… - zav_news : Cronaca ?? #Messina, intervento chirurgico di bypass gastrico eseguito in una clinica privata per dimagrire: muore d… - gaetano_clement : RT @ricgazza: #pieroangela era figlio di Carlo Angela, medico, oppositore del fascismo, direttore di una clinica in cui protesse ebrei e an… -