“Ha premuto il grilletto” | le indagini dell’Fbi smentiscono Alec Baldwin per la tragedia sul set di “Rust”

(Di lunedì 15 agosto 2022) Si sono concluse lesull‘incidente mortale sul set del film. Lo scorso 21 ottobrefece partire accidentalmente un colpo di pistola, che credeva caricata a salve, colpendo a morte la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, e ferendo il regista Joel Souza. L’Fbi ha realizzato diverse perizie, a cominciare da quelle sull’arma da fuoco impugnata dall’attore che aveva sostenuto di non aver maiile che il colpo era partito per in modo accidentale. L’Fbi però smentisce. Nella perizia inviata agli inquirenti, infatti, si spiega che l’arma impugnata dall’attore “non poteva esplodere il colpo senza che ilfosse”. Allo stesso tempo si dice ...

La pistola che ha ucciso Halyna Hutchins 'non avrebbe potuto sparare senza che ilfosse' ...Alec Baldwin, l'incidente mortale sul set e le sue parole choc: 'Non hoquel' - guarda IL REPORT - Di certo ora il report dell'Fbi sostiene che la pistola non avrebbe potuto sparare ...Il divo di Hollywood aveva giurato di non aver toccato la pistola, ma un report federale ora dice il contrario ...Si riaccende dopo mesi il caso legato al film Rust, sul cui set è morta la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, colpita da un proiettile partito dalla pistola impugnata da Alec Baldwin. L'atto ...