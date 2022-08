Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli news

tacconi_tommaso : RT @TenacementeSito: L'estate d'amore di #GiuliaSalemi e #pierpaolopretelli: - BulloManuela : RT @Niki734: Buon ferragosto a tutti i #prelemi a tutti gli innamorati e a Giulia Salemi e Pierpaolo. - smandel7771 : RT @TenacementeSito: L'estate d'amore di #GiuliaSalemi e #pierpaolopretelli: - TvtimeNews : RT @TenacementeSito: L'estate d'amore di #GiuliaSalemi e #pierpaolopretelli: - Cinzia06629863 : RT @tendenzetv: #GiuliaSalemi: 'A dettare tendenza è Giulia Salemi, un total look perfetto per affrontare con grinta le vacanze'. Così #Stu… -

... prima di legarsi ad Antonucci, ha avuto una storia con Nicolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura, e una relazione con Pierpaolo Pretelli, attuale compagno di, da ...All'evento si sono visti diversi vip, tra cui Pierpaolo Petrelli e, tra le cui mani è finito il bouquet della sposa. Ovviamente si è ricamato sulla questione, con il gossip che è ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Fiori d’arancio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli . O almeno è quello che sperano i tantissimi fan, e non solo loro. Sono diverse settimane che circolano sempre con ...