Getafe vs Atletico Madrid – pronostico e possibili formazioni

(Di lunedì 15 agosto 2022) L’cercherà di iniziare al meglio la sua campagna di Liga 2022-23 quando si recherà al Coliseum Alfonso Perez per affrontare illunedì 15 agosto. La scorsa stagione la squadra di Diego Simeone si è classificata terza in classifica, a 15 punti dai campioni del Real, mentre ilsi è piazzato al 15° posto, a un solo punto dalla zona retrocessione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIlsi è classificato all’ottavo, al quinto e all’ottavo posto nella massima serie spagnola tra il 2018 e il 2020, ...

hugolgc : ?? Lun. 15/08 - Cote 4,34 •••••••••••••••••••••••••••••• ???? Juventus (G) - Sassuolo ???? Atletico (G) - Getafe ???? Bilbao (G) - Majorque - junews24com : Morata Juve: le parole di Simeone gelano i bianconeri. Cos’ha detto – VIDEO - junews24com : Ronaldo all’Atletico Madrid? Simeone reagisce così in conferenza stampa – VIDEO - junews24com : Ronaldo all'Atletico Madrid? Simeone reagisce così in conferenza stampa - - ATLETINY : Marco Moreno -

Ci sono anche tre partite della Liga spagnola: Athletic Bilbao - Maiorca,Madrid e Betis - Elche. Tra sfide in cui Bilbao,Madrid e Betis sono favorite d'obbligo. ...TV -Madrid sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN dalle 19.30. Il servizio è offerto sia attraverso un'app per le Smart Tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, ...I pronostici di lunedì 15 agosto: si chiude la prima giornata di Serie A, in campo anche Premier League e Liga spagnola.Simeone in questa stagione potrà contare su giocatori come Morata, ma anche il nuovo acquisto Molina e Witsel.