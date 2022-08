Dazn | l' annuncio dopo i disservizi | ' Indennizzo ai nostri clienti | verificato un evento eccezionale'

leggoit : #Dazn, l'annuncio dopo i disservizi: «Daremo un #indennizzo ai nostri clienti» - ilmessaggeroit : Dazn, l'annuncio dopo i disservizi: «Daremo un indennizzo ai nostri clienti» - asromaliveit1 : Caos #Dazn, la #Vezzali sbotta: “Riscontrato il grave ed inaccettabile disagio causato agli utenti per la mancata c… - PMassimo51 : Mi hanno riferito,quei pochi che ci sono riusciti a vedere la partita,che il conduttore durante Salernita Roma annu… - ClaudioCO08 : RT @SaturnPenguin7: L’incompetenza di #DAZN tocca l’apice quando fanno fare al telecronista (giustamente imbarazzato) l’annuncio su come ri… -

A 24 ore dalle proteste degli utenti a causa del malfunzionamento del segnale che ieri ha impedito di vedere alcune delle partite della prima giornata,ha emesso una nota in cuiun indennizzo a tutti i clienti che non sono riusciti a usufruire regolarmente del servizio. La nota 'è consapevole di quanto sia importante il proprio ...A 24 ore dalle proteste degli utenti a causa del malfunzionamento del segnale che ieri ha impedito di vedere alcune delle partite della prima giornata,ha emesso una nota in cuiun indennizzo a tutti i clienti che non sono riusciti a usufruire regolarmente del servizio. La nota 'è consapevole di quanto sia importante il proprio ...A 24 ore dalle proteste degli utenti a causa del malfunzionamento del segnale che ieri ha impedito di vedere alcune delle partite della prima giornata, Dazn ha emesso una nota in cui annuncio ...A 24 ore dalle proteste degli utenti a causa del malfunzionamento del segnale che ieri ha impedito di vedere alcune delle partite della prima ...