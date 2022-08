A1 | incidente tra un tir e due autobus | muore in conducente del mezzo pesante 15 i feriti

(Di lunedì 15 agosto 2022)nella notte tra domenica e lunedì sull’Autosole vicino a Firenze, subito dopo l’uscita di Scandicci: un tir ha tamponato due bus da Granturismo. Nell’impatto è morto ildelmentre isono 15. A causa dei molti detriti che si sono creati sulla carreggiata anche diverse auto che sopraggiungevano sono rimaste coinvolte. A bordo dei bus viaggiavano dei migranti provenienti dal centro di accoglienza di Lampedusa, che stavano per essere trasin altri centri: alcuni di loro sono tra i. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118, Polstrada e personale della Società Autostrade. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario anche per garantire la sicurezza dell’area a causa dei materiali combustibili ...

Corriere : Morti nell’incidente a Treviso, i 4 amici insieme dalle elementari: tra bici e sfide a pallone - vigilidelfuoco : #Firenze #15agosto, stanotte #incidente sulla #A1 direzione Nord al Km 282 tra due pullman da turismo: quindici i f… - CarlinoMacerata : Incidente a Macerata: frontale tra auto e moto, 48enne è grave - infoitinterno : Un morto nell'incidente in A1 tra 2 bus e mezzo pesante, feriti migranti - telodogratis : Incidente tra un tir e due pullman con a bordo migranti, morta una persona e 15 feriti -

... il 14 ottobre 2016 rimase vittima in undi lancio negli Usa, a Marion County (Florida) ... viveva da anni Gambettola, con una compagna e una figlioletta di 9 anni, dovele altre cose ...I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle 1.30 sul tratto autostradale A1 al Km 282 corsia Nord subito dopo l'uscita di Scandicci, per un...GODEGA - Poco dopo mezzogiorno, non ha retto alla tensione. La notizia arrivata nel cuore della notte l'aveva gettata nella disperazione e poi lasciata sotto choc. Si trovava a Bibione in ...Terribile incidente sull’A1, l’Autostrada del Sole, a Firenze nella notte. Dopo l’una, un tir ha tamponato due pullman, con a bordo immigrati che erano in trasferimento dal centro di Lampedusa ad altr ...