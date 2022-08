Un giovane vittima di una brutale aggressione: il messaggio di Sinisa Mihajlovic | VIDEO (Di domenica 14 agosto 2022) Sinisa Mihajlovic continua la battaglia contro la leucemia, l’allenatore del Bologna si conferma un leone dentro e fuori dal campo. Il serbo ha deciso di mandare un messaggio a Davide Ferrerio, il ragazzo di 20 anni in fin di vita dopo una brutale aggressione a Crotone. “È un grande tifoso del Bologna e purtroppo il 21 per la prima casalinga non ci potrà essere. Facciamo un appello alla società affinché, nel prepartita, mandi un messaggio di incoraggiamento a un suo grande tifoso. Vista la sua passione, merita la vicinanza della società e di essere menzionato. E sarebbe bello anche che qualcuno facesse uno striscione per dare sostegno a Davide”, il messaggio di mamma e fratello. Sinisa Mihajlovic ha mandato un ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 agosto 2022)continua la battaglia contro la leucemia, l’allenatore del Bologna si conferma un leone dentro e fuori dal campo. Il serbo ha deciso di mandare una Davide Ferrerio, il ragazzo di 20 anni in fin di vita dopo unaa Crotone. “È un grande tifoso del Bologna e purtroppo il 21 per la prima casalinga non ci potrà essere. Facciamo un appello alla società affinché, nel prepartita, mandi undi incoraggiamento a un suo grande tifoso. Vista la sua passione, merita la vicinanza della società e di essere menzionato. E sarebbe bello anche che qualcuno facesse uno striscione per dare sostegno a Davide”, ildi mamma e fratello.ha mandato un ...

