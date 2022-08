Udinese, in attacco vicino l’arrivo di Semedo: le ultime (Di domenica 14 agosto 2022) L’Udinese starebbe pensando di rinforzare il proprio attacco e sarebbe vicina all’acquisto di Semedo L’Udinese starebbe pensando di rinforzare il proprio attacco e sarebbe vicina all’acquisto di Semedo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i friulani avrebbero offerto 2 milioni allo Sporting Lisbona per il classe 2005. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) L’starebbe pensando di rinforzare il proprioe sarebbe vicina all’acquisto diL’starebbe pensando di rinforzare il proprioe sarebbe vicina all’acquisto di. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i friulani avrebbero offerto 2 milioni allo Sporting Lisbona per il classe 2005. L'articolo proviene da Calcio News 24.

