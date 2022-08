The Humans, Stephen Karam: “Gli incubi moderni in un film altamente sensoriale” (Di domenica 14 agosto 2022) L'intervista a Stephen Karam, regista e autore di The Humans, tratto dalla sua omonima pièce teatrale passata a Broadway. Il film, prodotto da A24 e interpretato da un grande cast (tra cui Richard Jenkins e Beanie Feldstein) è in streaming su Mubi. Da Broadway al grande schermo, dal Tony Award per la miglior opera alla finale per il Premio Pulitzer per la drammaturgia. Stephen Karam trasporta al cinema la sua opera teatrale The Humans, nel quale affronta ossessioni, bugie e paure di una famiglia newyorkese, ritrovatasi in un appartamento appena comprato. Un appartamento vuoto, che rimbomba e scricchiola, suggerendo che ci sia qualche spettrale presenza. Oppure no, è una suggestione che risuona nella mente del protagonista, Erik Blake (Richard Jenkins), alle prese con ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 agosto 2022) L'intervista a, regista e autore di The, tratto dalla sua omonima pièce teatrale passata a Broadway. Il, prodotto da A24 e interpretato da un grande cast (tra cui Richard Jenkins e Beanie Feldstein) è in streaming su Mubi. Da Broadway al grande schermo, dal Tony Award per la miglior opera alla finale per il Premio Pulitzer per la drammaturgia.trasporta al cinema la sua opera teatrale The, nel quale affronta ossessioni, bugie e paure di una famiglia newyorkese, ritrovatasi in un appartamento appena comprato. Un appartamento vuoto, che rimbomba e scricchiola, suggerendo che ci sia qualche spettrale presenza. Oppure no, è una suggestione che risuona nella mente del protagonista, Erik Blake (Richard Jenkins), alle prese con ...

