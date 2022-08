Si lancia con l’auto in fiamme contro un cancello di Capitol Hill: spara e si uccide (Di domenica 14 agosto 2022) L’uomo ha iniziato a sparare e poi si è suicidato. Non sembra, al momento, che ci sia stato uno scambio a fuoco con gli agenti Leggi su corriere (Di domenica 14 agosto 2022) L’uomo ha iniziato are e poi si è suicidato. Non sembra, al momento, che ci sia stato uno scambio a fuoco con gli agenti

repubblica : Blocca treno alta velocita' con il freno d'emergenza, scende e lancia sassi contro le auto in A1: 20 vetture colpit… - sportli26181512 : #Pellegrini si lancia: “Con l'Eintracht per una stagione memorabile”: L'esterno della Juve si è accasato in prestit… - Alessan45438377 : @Pasqual77468403 Però siccome tutti sanno che è così con Handanovic....perché Skriniar non si lancia a tutta veloc… - alexa5313 : @PolScorr @RaffaelePizzati @matteorenzi @susannaarcari @BimbiMeb @GabryContessa @fenice_risorta @ragusaibla… - castell32082033 : RT @LorenzoRaz51: Salvini dopo i rosari , le icone ed i santini, lancia lo slogan dal sapore spirituale: ' Credo ', sic ! Tra i tanti ' c… -