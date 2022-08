Scontro Conte-Tuchel, il tedesco non ci sta: l’ha detto nel post partita (Di domenica 14 agosto 2022) Antonio Conte e Thomas Tuchel sono stati i protagonisti di questa seconda giornata di Premier League. In occasione della super sfida tra Chelsea e Tottenham, terminata sul 2-2, i due tecnici delle rispettive squadre hanno avuto dei confronti verbali piuttosto accesi. Dopo l’accaduto, Tuchel è intervenuto in conferenza stampa per dire la sua. Il tecnico dei Blues, però, ha voluto analizzare anche la gara disputata dai suoi calciatori: Chelsea Tuchel Conte “Scontro con Conte? Non commento, voglio parlare della partita” “Siamo stati brillanti, mi spiace dirlo ma entrambi i gol subiti non hanno assolutamente senso. C’era una sola squadra che meritava di vincere. Mi spiace per i ragazzi che non hanno ottenuto ciò che meritavano. C’è stato un ... Leggi su rompipallone (Di domenica 14 agosto 2022) Antonioe Thomassono stati i protagonisti di questa seconda giornata di Premier League. In occasione della super sfida tra Chelsea e Tottenham, terminata sul 2-2, i due tecnici delle rispettive squadre hanno avuto dei confronti verbali piuttosto accesi. Dopo l’accaduto,è intervenuto in conferenza stampa per dire la sua. Il tecnico dei Blues, però, ha voluto analizzare anche la gara disputata dai suoi calciatori: Chelseacon? Non commento, voglio parlare della” “Siamo stati brillanti, mi spiace dirlo ma entrambi i gol subiti non hanno assolutamente senso. C’era una sola squadra che meritava di vincere. Mi spiace per i ragazzi che non hanno ottenuto ciò che meritavano. C’è stato un ...

