"Sapete chi è davvero?": Friedman va in tv per infangare la Meloni (Di domenica 14 agosto 2022) A In Onda Alan Friedman riversa tutto il suo odio su Giorgia Meloni. Intervenendo nel corso della trasmissione di La7, lo scrittore e giornalista ha messo nel mirino la leader di Fratelli d'Italia: "Quando la Meloni fa l'intervista è con Fox News rimane invisibile. La Meloni ha messo le mani avanti ribadendo di non essere fascista ma è poco credibile all'estero, lei è conosciuta come la donna che ha urlato in Spagna a Vox io sono madre, io sono cristiana, contro i gay, contro la lobby lgbt e contro l'aborto. Insomma è venuta fuori come una Pino Rauti riciclata". Parole cariche di livore che sottolineano quanto sia grande il terrore in alcuni settori della sinistra per la vittoria schiacciante del centrodestra. Poi l'affondo: "In tutto questo Enrico Letta risponde tentando di denunciare ai francesi o agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) A In Onda Alanriversa tutto il suo odio su Giorgia. Intervenendo nel corso della trasmissione di La7, lo scrittore e giornalista ha messo nel mirino la leader di Fratelli d'Italia: "Quando lafa l'intervista è con Fox News rimane invisibile. Laha messo le mani avanti ribadendo di non essere fascista ma è poco credibile all'estero, lei è conosciuta come la donna che ha urlato in Spagna a Vox io sono madre, io sono cristiana, contro i gay, contro la lobby lgbt e contro l'aborto. Insomma è venuta fuori come una Pino Rauti riciclata". Parole cariche di livore che sottolineano quanto sia grande il terrore in alcuni settori della sinistra per la vittoria schiacciante del centrodestra. Poi l'affondo: "In tutto questo Enrico Letta risponde tentando di denunciare ai francesi o agli ...

GianlucaVasto : Credo che ogni Segretario venderà il proprio piccolo partito per il proprio seggio. Non c'è altra partita, o loro,… - GenenyllA : RT @mastrohh: mando una foto in privato a 3 a caso tra chi mette LIKE, RT e COMMENTO, sapete giá che lo faccio.???? - kitaru_shori : @derisogiorgio @_Tess_Team @PrimeVideoIT Non sapete nemmeno chi è osamu dezaki, girellari maledetti - centauroalato : Si aspettano i saldi, le ferie, l'uscita di un nuovo film. Persino la pioggia, si aspetta. Ma chi non vuole esser… - MenoLusso : @alesallusti @giadagiannini11 Per fortuna. Immagini se vi fosse stato un presidente rimbambito, fascistello, mafi… -