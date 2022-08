Quella assurda confusione che facciamo ogni volta sulla firma digitale (Di domenica 14 agosto 2022) In un Paese che si appresta a entrare nella transizione digitale (o meglio, che sta iniziando a parlare di transizione digitale almeno sulla carta), è opportuno eliminare un dubbio che è proprio di diversi cittadini: come firmare digitalmente e cosa si intende per firma digitale. Non basta, infatti, scansionare un documento firmato a mano – o, peggio ancora, fare uno scippo con uno strumento di modifica su un PDF – per considerare quello stesso documento firmato digitalmente. Senza contare che c’è una differenza tra una firma elettronica e una firma digitale (con la prima che deve essere autenticata da un giudice e che non garantisce, da sola, l’integrità del documento). Il processo è molto più ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 14 agosto 2022) In un Paese che si appresta a entrare nella transizione(o meglio, che sta iniziando a parlare di transizionealmenocarta), è opportuno eliminare un dubbio che è proprio di diversi cittadini: comere digitalmente e cosa si intende per. Non basta, infatti, scansionare un documentoto a mano – o, peggio ancora, fare uno scippo con uno strumento di modifica su un PDF – per considerare quello stesso documentoto digitalmente. Senza contare che c’è una differenza tra unaelettronica e una(con la prima che deve essere autenticata da un giudice e che non garantisce, da sola, l’integrità del documento). Il processo è molto più ...

