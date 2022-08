Piero Angela: 10 curiosità di una mente così brillante. I particolari (Di domenica 14 agosto 2022) Piero Angela, conosci realmente tutto del celebre divulgatore scientifico? Ecco le 10 curiosità più sorprendenti di una mente così brillante. I particolari. La scomparsa di Piero Angela, avvenuta il 13… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 14 agosto 2022), conosci realtutto del celebre divulgatore scientifico? Ecco le 10più sorprendenti di una. I. La scomparsa di, avvenuta il 13… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

SuperQuarkRai : “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - rtl1025 : ?? È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, i… - RaiCultura : Addio a Piero Angela. Divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. Ci ha lasciato a 93 anni. - darveyfeels_ : RT @chenesannotutti: non per essere cattiva ma berlusconi è ancora vivo e piero angela no ma come cazzo funzionano le cose qui - Tandipity : RT @letterstohaz: Io allibita per la nuova generazione che non sa chi sia Piero Angela, vivete proprio nel mondo di tik tok e di cazzate -