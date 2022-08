Per Simone Rugiati niente GF VIP 7, la smentita è secca: “Sfigati, imbarazzanti, ridicoli” (Di domenica 14 agosto 2022) In queste ultime settimane, come saprete, Alfonso Signorini si sta divertendo a giocare con i fan del Grande Fratello VIP , in vista della settima edizione del programma, dando anche degli indizi sull’identità dei concorrenti che ha scelto per il cast del programma di Canale 5. E’ chiaro che non essendoci certezze, quando vengono dati gli indizi, sui social parte il toto nome. E tra i nomi che erano stati fatti, dopo degli indizi che facevano pensare a un noto chef, in casa, c’è stato quello di Simone Rugiati. Lo chef effettivamente, ha una serie di impegni televisivi che non potrebbero coincidere con una reclusione di mesi nella casa del GF VIP 7 ma in molti, hanno comunque pensato a lui che ha un bel caratterino e che non le manda a dire. E si è visto proprio in queste ore visto che lo chef, non ha preso di buon grado il fatto che molti associassero ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 14 agosto 2022) In queste ultime settimane, come saprete, Alfonso Signorini si sta divertendo a giocare con i fan del Grande Fratello VIP , in vista della settima edizione del programma, dando anche degli indizi sull’identità dei concorrenti che ha scelto per il cast del programma di Canale 5. E’ chiaro che non essendoci certezze, quando vengono dati gli indizi, sui social parte il toto nome. E tra i nomi che erano stati fatti, dopo degli indizi che facevano pensare a un noto chef, in casa, c’è stato quello di. Lo chef effettivamente, ha una serie di impegni televisivi che non potrebbero coincidere con una reclusione di mesi nella casa del GF VIP 7 ma in molti, hanno comunque pensato a lui che ha un bel caratterino e che non le manda a dire. E si è visto proprio in queste ore visto che lo chef, non ha preso di buon grado il fatto che molti associassero ...

