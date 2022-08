Napoli, il gruppo Fi al Comune: “Una provocazione la candidatura della Carfagna” (Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ci è dispiaciuto che Mara Carfagna abbia lasciato Forza Italia con ragioni che ancora non comprendiamo”. Lo sostengono in una nota i consiglieri comunali di Napoli di Forza Italia, Iris Savastano, Domenico Brescia, Salvatore Guangi e Bianca d’Angelo. “Consideriamo inoltre un’inutile provocazione la sua candidatura a Napoli, dov’è stata eletta nella lista di Forza Italia e, soprattutto, grazie al supporto di tutti i candidati in lista che la sostennero all’epoca, su indicazione di partito. Un partito in cui lei è cresciuta, e verso il quale avrebbe dovuto mantenere il giusto riguardo, soprattutto in considerazione delle occasioni di crescita che lo stesso partito le ha offerto”. “Adesso, – concludono i consiglieri del gruppo Forza Italia presenti in ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ci è dispiaciuto che Maraabbia lasciato Forza Italia con ragioni che ancora non comprendiamo”. Lo sostengono in una nota i consiglieri comunali didi Forza Italia, Iris Savastano, Domenico Brescia, Salvatore Guangi e Bianca d’Angelo. “Consideriamo inoltre un’inutilela sua, dov’è stata eletta nella lista di Forza Italia e, soprattutto, grazie al supporto di tutti i candidati in lista che la sostennero all’epoca, su indicazione di partito. Un partito in cui lei è cresciuta, e verso il quale avrebbe dovuto mantenere il giusto riguardo, soprattutto in considerazione delle occasioni di crescita che lo stesso partito le ha offerto”. “Adesso, – concludono i consiglieri delForza Italia presenti in ...

anteprima24 : ** ##Napoli, il gruppo Fi al Comune: 'Una provocazione la candidatura della Carfagna' ** - Edward_fast_ : @mai4abb Meno male che a Palermo e Napoli organizzano arrampicate di gruppo per andare a comprare il pane. - Dalla_SerieA : Napoli, seduta tattica a due giorni dal Verona: Politano in gruppo - - tuttomonza : #Stroppa: 'Oggi ha inciso il gruppo. Carlos Augusto in dubbio col #Napoli' #Monza - lamazzadiilhan : l'intero gruppo quando io e @keske___ siamo apparsi come fantasmi dicendo che tifiamo Napoli e Milan -