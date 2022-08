Milan | vittoria di gioia Inter | vittoria di sofferenza | VIDEO

(Di domenica 14 agosto 2022) Due vittorie per, arrivate in modo profondamente diverso. Ecco il commento del vicedirettore della Gazzetta Andrea Di Caro insieme ad Antonino Morici.

AntoVitiello : ? Il #Milan ricomincia con una vittoria a #SanSiro, trascinato dalla doppietta di #Rebic e da un #Diaz ispirato. Fa… - sportli26181512 : Kalulu esulta dopo la prima vittoria del Milan: 'Good Start': Anche Pierre Kalulu ha esultato sui social network do… - milansette : Kalulu esulta dopo la prima vittoria del Milan: 'Good Start' #acmilan #rossoneri - MilanNewsit : Kalulu esulta dopo la prima vittoria del Milan: 'Good Start' - FabRavezzani : RT @QSVS_Official: Il Milan festeggia il ritorno a San Siro con una vittoria contro l’Udinese di Sottil. Grandi protagonisti della partita… -

Ripetere gli 86 punti conquistati la scorsa stagione significherebbe sicuramente ladello scudetto. Considerato che negli scontri diretti ilha ottenuto quasi il massimo dei punti, ...... come il). Luca Zanimacchia e Cristian Buonaiuto sono i due giocatori della Cremonese che ... Parlando di matricole, l'ultimaall'esordio in A di una squadra risale alla stagione 2001 - ...Ieri la squadra Campione d’Italia ha battuto l’Udinese in un pirotecnico 4-2 a San Siro, domenica sera il posticipo contro la Dea “Squadra a Milanello questa mattina dopo la vittoria di ieri pomeriggi ...Anche Pierre Kalulu ha esultato sui social network dopo la vittoria ottenuta dal Milan contro l'Udinese. Il difensore centrale francese ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale ...