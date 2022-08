Agenzia ANSA

Elementi della Guardia civile, in collaborazione con l'esercito, hanno arrestato in164 persone, presunti membri del cartello criminale Pueblos Unidos, per aver organizzato blocchi stradali e per porto illegale di armi da fuoco. Lo scrive oggi il quotidiano Excelsior. Nell'...Un Suv è piombato a tutta la velocità contro la folla a Gallup , città del Nuovo, negli Stati Uniti, mentre si svolgeva la tradizionale parata dei nativi americani. È ...Suv sono stati,... Messico: arrestati 164 membri del cartello Pueblos Unidos Elementi della Guardia civile, in collaborazione con l'esercito, hanno arrestato in Messico 164 persone, presunti membri del cartello criminale Pueblos Unidos, per aver organizzato blocchi stradali e ...Il serbatoio principale del deposito petrolifero della città di Matanzas, a circa 100 chilometri ad est dell’Avana, non brucia più; da un secondo serbatoio salgono meno fiamme e fumo che nei giorni sc ...