LIVE Ciclismo, Europei 2022 in DIRETTA: corsa entrata nel circuito finale, gruppo ad 1? dai battistrada (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 Il circuito di Monaco misura 13 km e sarà da ripetere cinque volte. 13.47 Iniziano a schierarsi le formazioni, sembra di essere quasi in dirittura d’arrivo, quando in realtà mancano ancora 65 km. Arrivano i treni di Belgio e Danimarca. 13.45 Mentre si entra ufficialmente nel circuito finale, il vantaggio dei due battistrada, Silvain Dillier e Lukas Pöstlberger, scende ad 1?. 13.43 Arrivano anche i francesi in testa al gruppo. Foratura nel frattempo per Nils Politt. 13.41 La corsa è ormai entrata all’interno del comune di Monaco di Baviera, la splendida cornice del traguardo di questi Campionati Europei. 13.39 Si alza ora l’andatura in gruppo. Arrivano ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.49 Ildi Monaco misura 13 km e sarà da ripetere cinque volte. 13.47 Iniziano a schierarsi le formazioni, sembra di essere quasi in dirittura d’arrivo, quando in realtà mancano ancora 65 km. Arrivano i treni di Belgio e Danimarca. 13.45 Mentre si entra ufficialmente nel, il vantaggio dei due, Silvain Dillier e Lukas Pöstlberger, scende ad 1?. 13.43 Arrivano anche i francesi in testa al. Foratura nel frattempo per Nils Politt. 13.41 Laè ormaiall’interno del comune di Monaco di Baviera, la splendida cornice del traguardo di questi Campionati. 13.39 Si alza ora l’andatura in. Arrivano ...

