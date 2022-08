Lazio - Bologna 2 - 1: Maximiano shock, decide il solito Immobile (Di domenica 14 agosto 2022) Vigilia di Ferragosto ed esordio di campionato da bottino pieno per la Lazio di Sarri, che dopo un avvio shock (Maximiano espulso per un'ingenuità al 6') riesce a imporsi sul Bologna all'Olimpico per ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 14 agosto 2022) Vigilia di Ferragosto ed esordio di campionato da bottino pieno per ladi Sarri, che dopo un avvioespulso per un'ingenuità al 6') riesce a imporsi sulall'Olimpico per ...

OfficialSSLazio : ?? È online il match program di #LazioBologna! ?? All'interno l'intervista esclusiva a Manuel Lazzari ??… - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Bologna 2-1, rete di Immobile C. (LAZ) - DiMarzio : #SerieA | #Lazio, le probabili scelte di #Sarri per il #Bologna - msg_emanuele : RT @guychiappa: Laziali bastardi (Ciro Immobile nel murale di @PalucciEmanuele ) #Lazio Bologna - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – La Lazio ribalta 2-1 il Bologna nel match dello stadio Olimpico valevole per la prima giornata d… -