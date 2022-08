La Dama Velata su Rai1 | trama terza puntata in replica il 14 agosto | Clara partorisce Aurora

Leggi su optimagazine

(Di domenica 14 agosto 2022) Nuovo appuntamento con lade Lasu. Stasera, domenica 14andrà in onda ladella fiction con Lino Guanciale e Miriam Leone, che farà compagnia al pubblico per il resto dell’estate. Laè la storia di, figlia del conte Vittorio Grandi, che viene cresciuta in campagna dai contadini della tenuta di San Leonardo, lontana dal padre che la incolpa per la perdita della moglie. Un giorno Vittorio decide di ricondurla a Trento, dicendole che le ha trovato marito, perché desidera avere da lei un nipote ed erede., strappata dalla sua terra e dai suoi affetti, si trova imprigionata in una casa non sua, dove i parentino ...