Juve Depay, avanti con fiducia: l'ultima offerta bianconera (Di domenica 14 agosto 2022) La Juventus continua a lavorare per Memphis Depay del Barcellona, i bianconeri hanno proposto un ricco contratto all'olandese La Juventus continua a lavorare per Memphis Depay del Barcellona, i bianconeri hanno proposto un ricco contratto all'olandese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Cherubini avrebbe messo sul piatto dell'attaccante un triennale da 6 milioni a stagione. Il gradimento c'è, ma resta da capire la situazione con il Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

