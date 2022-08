Intervento per dimagrire, muore donna in ospedale (Di domenica 14 agosto 2022) Una donna di 47 anni, Patrizia Giunta, residente a Modica nel ragusano, è deceduta la notte scorsa all'ospedale di Messina a seguito di complicazioni dopo un Intervento chirurgico di bypass gastrico ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 14 agosto 2022) Unadi 47 anni, Patrizia Giunta, residente a Modica nel ragusano, è deceduta la notte scorsa all'di Messina a seguito di complicazioni dopo unchirurgico di bypass gastrico ...

Mov5Stelle : Il celebre climatologo Luca Mercalli , promuove a pieni voti il Superbonus 110% voluto dal Movimento 5 Stelle che… - OfficialSSLazio : 6' | #LazioBologna 0-0 Intervento VAR: espulso Maximiano per aver raccolto il pallone con le mani fuori dall'area.… - enpaonlus : Roma, i vigili del fuoco salvano un gattino intrappolato in un box da tre giorni - L’intervento della volontaria EN… - lasiciliait : Donna di Ragusa muore in una clinica a Messina dopo intervento per dimagrire - Roberto41788248 : RT @Mov5Stelle: Il celebre climatologo Luca Mercalli , promuove a pieni voti il Superbonus 110% voluto dal Movimento 5 Stelle che Draghi,… -

Intervento per dimagrire, muore donna in ospedale ... Patrizia Giunta, residente a Modica nel ragusano, è deceduta la notte scorsa all'ospedale di Messina a seguito di complicazioni dopo un intervento chirurgico di bypass gastrico per dimagrire ... Genova: si è svolta la commemorazione per i quattro anni dal crollo del Ponte Morandi ...vita della Repubblica e ha rassicurato in merito all'operato che la magistratura sta compiendo per ... è stato l'intervento del sindaco Bucci, il quale ha espresso tutto il suo cordoglio con tre ... Agenzia ANSA Intervento per dimagrire, muore donna in ospedale Una donna di 47 anni, Patrizia Giunta, residente a Modica nel ragusano, è deceduta la notte scorsa all'ospedale di Messina a seguito di complicazioni dopo un intervento chirurgico di bypass gastrico p ... Cinquanta anni fa il ritrovamento dei Bronzi di Riace I ricordi del figlio del Soprintendente archeologico dell’epoca:”L’emozione di mio padre. Spero che la Calabria, la sua Calabria non dimentichi una figura di cui può e deve andare fiera” REGGIO CALABR ... ... Patrizia Giunta, residente a Modica nel ragusano, è deceduta la notte scorsa all'ospedale di Messina a seguito di complicazioni dopo unchirurgico di bypass gastricodimagrire ......vita della Repubblica e ha rassicurato in merito all'operato che la magistratura sta compiendo... è stato l'del sindaco Bucci, il quale ha espresso tutto il suo cordoglio con tre ... Intervento per dimagrire, muore donna in ospedale Una donna di 47 anni, Patrizia Giunta, residente a Modica nel ragusano, è deceduta la notte scorsa all'ospedale di Messina a seguito di complicazioni dopo un intervento chirurgico di bypass gastrico p ...I ricordi del figlio del Soprintendente archeologico dell’epoca:”L’emozione di mio padre. Spero che la Calabria, la sua Calabria non dimentichi una figura di cui può e deve andare fiera” REGGIO CALABR ...