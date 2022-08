Haidi Matar | l' assalito di Rushdie sarebbe un terrorista killer a pagamento

Leggi su panorama

(Di domenica 14 agosto 2022)è l’uomo di 24 anni che ha attentato alla vita di Salmancolpendolo con diverse coltellate. L’uccisione per accoltellamentomolto comune nei contesti di criminalità organizzata, come nelle bande o all’interno delle strutture carcerarie. L’arma bianca è difatti un oggetto di facile reperimento. Porre termine a una vita per mezzo dell’accoltellamento nonperò opera semplice in quanto, la persona aggredita, tenderà a difendersi, muovendosi e spostandosi. Spesso, difatti, la vittima, durante la colluttazione, si cagionerebbe delle ferite sui palmi delle mani e sulle braccia, nel tentativo di arrestare la lam. Ciò comporterebbe che, questa pratica di uccisione, potrà avere un esito efficace e immediato solo nel caso in cui, l’accoltellatore, sia addestrato a porre termine ...