Europei nuoto | Silvia Scalia argento nei 50 dorso

SkySport : ULTIM'ORA NUOTO Europei, #Paltrinieri medaglia d'oro negli 800 sl #SkySport #Nuoto - Agenzia_Ansa : Giorgio Minisini vince il suo terzo oro agli Europei di nuoto di Roma. Questa volta arriva nel solo libero sincro.… - fanpage : Giorgio Minisini mostruoso, terzo oro nel nuoto artistico agli Europei! ???? ?? - Fprime86 : RT @sportmediaset: Scalia, splendido argento nei 50 dorso! L'Italnuoto continua a volare #nuoto - MindfulnessZen2 : RT @Agenzia_Ansa: L'Italia è medaglia d'argento nel libero combinato sincro agli Europei di nuoto di Roma #ANSA -

Sky Sport

A Romadi2022, il medagliere in direttaCosì Gregorio Paltrinieri dopo la vittoria negli 800 stile libero aglididi Roma 2022. xc9/pc/red Europei di nuoto, i risultati di oggi: oro Minisini nell'artistico ROMA (ITALPRESS) - Arriva la prima medaglia di giornata per l'Italia con Silvia Scalia agli Europei di nuoto in corso a Roma, al Foro Italico. L'azzurra co ...Roma, 14 ago. - Kristof Milak vince la medaglia d'oro nei 100 farfalla ai campionati europei di Roma. L'ungherese tocca in 50"33 precedendo lo svizzero Noé Pont ...