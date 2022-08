“Esplosione di un canto” il documentario di Lia Beltrami su Tv2000 (Di domenica 14 agosto 2022) Lunedì 15 agosto documentario di Lia Beltrami sull’opera delle suore di Calcutta.Tre storie di riscatto dai bassifondi della città indiana ‘Esplosione di un canto’ è il titolo del documentario di Lia Beltrami, in onda su Tv2000 lunedì 15 agosto ore 18.30, sull’opera delle suore di Calcutta e il riscatto di tre giovani donne dei bassifondi della città indiana. Sinossi: Nei bassifondi di Calcutta, tre ragazze riescono a riscattarsi inseguendo i loro sogni. “Quando il cuore è duro e inaridito, vieni su di me con una pioggia di misericordia. Quando la grazia è persa dalla vita, vieni con uno scoppio di canto. Vieni da me, mio signore del silenzio, con la tua pace e il tuo riposo” (R. Tagore). Questa è Calcutta: vibra sui versi di Tagore, percorre i passi ... Leggi su lopinionista (Di domenica 14 agosto 2022) Lunedì 15 agostodi Liasull’opera delle suore di Calcutta.Tre storie di riscatto dai bassifondi della città indiana ‘di un’ è il titolo deldi Lia, in onda sulunedì 15 agosto ore 18.30, sull’opera delle suore di Calcutta e il riscatto di tre giovani donne dei bassifondi della città indiana. Sinossi: Nei bassifondi di Calcutta, tre ragazze riescono a riscattarsi inseguendo i loro sogni. “Quando il cuore è duro e inaridito, vieni su di me con una pioggia di misericordia. Quando la grazia è persa dalla vita, vieni con uno scoppio di. Vieni da me, mio signore del silenzio, con la tua pace e il tuo riposo” (R. Tagore). Questa è Calcutta: vibra sui versi di Tagore, percorre i passi ...

