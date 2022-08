Elezioni, Stefano: Lascio il Pd, ha fatto troppi errori. Sacrificata l’agenda Draghi per un indistinto programma generalista (Di domenica 14 agosto 2022) “Ho deciso di non candidarmi con questo Partito Democratico alle prossime Elezioni parlamentari e di consegnare al segretario Letta la tessera”. Lo dichiara il senatore Pd Dario Stefano, presidente della Commissione Politiche Ue. “La mia e’ una decisione sofferta, determinata da una serie di errori di valutazione che il Pd sta continuando a inanellare”, aggiunge Stefano. “Questi errori, ormai sedimentati, stanno generando un distacco fatale da quell’anima riformista, progressista e plurale di cui il Pd e l’Italia, tutta, hanno impellente necessita’”. “Peraltro, e’ lo stesso partito che nel giro di poche ore ha sacrificato l’agenda Draghi per un indistinto programma generalista”. Stefano spiega: ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) “Ho deciso di non candidarmi con questo Partito Democratico alle prossimeparlamentari e di consegnare al segretario Letta la tessera”. Lo dichiara il senatore Pd Dario, presidente della Commissione Politiche Ue. “La mia e’ una decisione sofferta, determinata da una serie didi valutazione che il Pd sta continuando a inanellare”, aggiunge. “Questi, ormai sedimentati, stanno generando un distacco fatale da quell’anima riformista, progressista e plurale di cui il Pd e l’Italia, tutta, hanno impellente necessita’”. “Peraltro, e’ lo stesso partito che nel giro di poche ore ha sacrificatoper un”.spiega: ...

Open_gol : La sorella di Stefano Cucchi tra i candidati di punta della formazione di sinistra e verdi - fisco24_info : Stefano: 'Lascio il Pd, ha fatto troppi errori': 'Sacrificata l'agenda Draghi per un indistinto programma generalis… - Stefano___1970 : RT @Mov5Stelle: Da quando siamo entrati in Parlamento, la nostra azione ha sempre seguito un’unica strada: la tutela degli interessi dei ci… - balasilvi : @GiuseppBlasi @Stefano_d51 @FrancescoLollo1 Appunto, non li faranno se dovessero vincere le elezioni, faranno come… - Stefano___1970 : RT @ilruttosovrano: Commetti un reato, vai in carcere, esci e depositi un simbolo per presentarti alle elezioni, Forza Nuova, che oltretutt… -