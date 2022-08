Dal gol di Lukaku al quarto successo all’esordio | le statistiche su Lecce-Inter

Leggi su intermagazine

(Di domenica 14 agosto 2022) Alcune stastitistiche su, match della prima giornata della Serie A 22/23 Vittoria sofferta e all’ultimo minuto per l’nel debutto in campionato contro il. I nerazzurri portano così a casa i primi tre punti della stagione e ora attendono il debutto in casa di sabato prossimo contro lo Spezia. Vediamo alcunedi, match della prima giornata della Serie A 2022/2023.è tornato: l’attaccante belga ci ha messo solamente 82 secondi per ritrovare il gol con la maglia dell’. Con 1’22” sul cronometro, quella di Big Rom è la rete più rapida segnata dall’nella sua gara d’esordio stagionale in Serie A negli ultimi 60 anni. Inoltre, il gol di ...