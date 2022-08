Cosa è successo ad Asia D’Amato e come sta? Argento amaro ed entità dell’infortunio (Di domenica 14 agosto 2022) Dopo i fasti degli ultimi giorni, arriva una doccia gelata per l’Italia della ginnastica artistica: Asia D’Amato si è infortunata nel corso della finale del volteggio agli Europei di Monaco di Baviera, dove è riuscita comunque a vincere la medaglia d’Argento alle spalle dell’ungherese Zsofia Kovacs. Per la campionessa continentale dell’all-around, con ogni probabilità, la stagione è già finita: un brutto colpo per l’Italia in vista del Mondiale in programma ad ottobre, prima occasione per staccare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (servirà salire sul podio nella gara a squadre). Cosa É successo AD Asia D’Amato Dopo aver ottenuto un buon punteggio di 14.100 con il primo salto, l’azzurra è arrivata scarsa ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Dopo i fasti degli ultimi giorni, arriva una doccia gelata per l’Italia della ginnastica artistica:si è infortunata nel corso della finale del volteggio agli Europei di Monaco di Baviera, dove è riuscita comunque a vincere la medaglia d’alle spalle dell’ungherese Zsofia Kovacs. Per la campionessa continentale dell’all-around, con ogni probabilità, lagione è già finita: un brutto colpo per l’Italia in videl Mondiale in programma ad ottobre, prima occasione perccare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (servirà salire sul podio nella gara a squadre).ADDopo aver ottenuto un buon punteggio di 14.100 con il primo salto, l’azzurra è arrivata scarsa ...

