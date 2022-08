Mov5Stelle : La morte di #PieroAngela addolora tutto il Paese. Divulgatore eccezionale, giornalista rigorosissimo, ha coinvolto… - MassimGiannini : Ciao Piero, grazie per tutto quello che ci hai insegnato. La scienza, ma soprattutto la passione, la cura, la genti… - cicap : Grazie, Piero. E ciao. Conta su di noi. Il ricordo del CICAP: - Maestadevostra : Ciao Piero. Insegna agli ancieli a gridare per farsi controllare il greenpaSS #PieroAngela ??#nonmifreganiente… - the_mindflayer : RT @cicap: Grazie, Piero. E ciao. Conta su di noi. Il ricordo del CICAP: -

...99/settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche, padre della ...!". BolognaAngelaUna vita per la scienza e una carriera straordinaria. Senza dimenticare l’amore per la moglie Margherita Pastore ...Questa mattina, ci ha lasciato all’età di 93 anni Piero Angela, uno dei più grandi – se non il più grande – divulgatore scientifico italiano. “Buon ...