Accoglienza agli esuli, a Civitavecchia mense scolastiche gratis per i bambini ucraini (Di domenica 14 agosto 2022) Civitavecchia – “A causa del perdurare del conflitto in Ucraina e del conseguente esodo di sfollati verso l’Italia, in conformità alle previsioni del D.P.C.M. nr. 89 del 15.04.2022, l’Ufficio Pubblica Istruzione si è fatto parte proattiva al fine di favorire l’integrazione scolastica degli studenti in fuga dalla guerra“. Lo comunica in una nota stampa il Comune di Civitavecchia “Per l’anno scolastico 2022/2023, – si legge nella nota – ai minorenni ucraini verrà assicurata l’iscrizione presso le scuole cittadine e si è deliberata l’esenzione totale dalla corresponsione delle tariffe del servizio di Refezione Scolastica per i bambini fuggiti dall’Ucraina a causa della guerra, accolti/ospitati nel territorio comunale, e iscritti nelle scuole dell’infanzia, primarie e nelle scuole secondarie di primo grado ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 14 agosto 2022)– “A causa del perdurare del conflitto in Ucraina e del conseguente esodo di sfollati verso l’Italia, in conformità alle previsioni del D.P.C.M. nr. 89 del 15.04.2022, l’Ufficio Pubblica Istruzione si è fatto parte proattiva al fine di favorire l’integrazione scolastica degli studenti in fuga dalla guerra“. Lo comunica in una nota stampa il Comune di“Per l’anno scolastico 2022/2023, – si legge nella nota – ai minorenniverrà assicurata l’iscrizione presso le scuole cittadine e si è deliberata l’esenzione totale dalla corresponsione delle tariffe del servizio di Refezione Scolastica per ifuggiti dall’Ucraina a causa della guerra, accolti/ospitati nel territorio comunale, e iscritti nelle scuole dell’infanzia, primarie e nelle scuole secondarie di primo grado ...

