Usa: aborto, Corte Suprema Idaho autorizza entrata in vigore bando totale (Di sabato 13 agosto 2022) Washington, 13 ago. (Adnkronos/Washington Post) - La Corte Suprema dell'Idaho ha autorizzato l'entrata in vigore della legge sull'aborto, di fatto un bando quasi totale, anche mentre continua a valutare i ricorsi sulla sua legalità. Con questa decisione, annunciata nella notte, dal prossimo 25 agosto l'interruzione di gravidanza sarà permessa solo in caso di stupro, incesto e per salvare la vita della donna. La Corte quindi non ha accolto la richiesta di Planned Parenthood - la più grande organizzazione in America di consultori e centri medici per la salute riproduttiva - e di un dottore locale contro la legge, una delle tante leggi anti aborto entrate in vigore negli stati americani ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Washington, 13 ago. (Adnkronos/Washington Post) - Ladell'hato l'indella legge sull', di fatto unquasi, anche mentre continua a valutare i ricorsi sulla sua legalità. Con questa decisione, annunciata nella notte, dal prossimo 25 agosto l'interruzione di gravidanza sarà permessa solo in caso di stupro, incesto e per salvare la vita della donna. Laquindi non ha accolto la richiesta di Planned Parenthood - la più grande organizzazione in America di consultori e centri medici per la salute riproduttiva - e di un dottore locale contro la legge, una delle tante leggi antientrate innegli stati americani ...

