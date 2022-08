Torino, scoppia un altro caso: esclusione di mercato contro il Monza (Di sabato 13 agosto 2022) Il Torino si prepara per l’esordio in campionato di Serie A, la squadra di Juric dovrà vedersela sul campo insidioso del Monza. Continuano a registrarsi momenti di tensione in casa granata, si è verificato un altro episodio dopo la lite tra Juric e il direttore sportivo Vagnati. L’ultimo protagonista è stato il centrocampista Lukic. E’ rottura quasi definitiva. Il calciatore non è stato nemmeno convocato per la prima giornata del campionato di Serie A contro il Monza. Secondo le ultime voci dall’ambiente granata il calciatore avrebbe chiesto la cessione al Torino. Il motivo principale sarebbe lo strappo nella trattativa per il rinnovo. Il messaggio di Lukic è ormai evidente e la cessione negli ultimi giorni di mercato è inevitabile. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 agosto 2022) Ilsi prepara per l’esordio in campionato di Serie A, la squadra di Juric dovrà vedersela sul campo insidioso del. Continuano a registrarsi momenti di tensione in casa granata, si è verificato unepisodio dopo la lite tra Juric e il direttore sportivo Vagnati. L’ultimo protagonista è stato il centrocampista Lukic. E’ rottura quasi definitiva. Il calciatore non è stato nemmeno convocato per la prima giornata del campionato di Serie Ail. Secondo le ultime voci dall’ambiente granata il calciatore avrebbe chiesto la cessione al. Il motivo principale sarebbe lo strappo nella trattativa per il rinnovo. Il messaggio di Lukic è ormai evidente e la cessione negli ultimi giorni diè inevitabile. L'articolo CalcioWeb.

