The Sandman – recensione della serie di Neil Gaiman (Di sabato 13 agosto 2022) Un adattamento a lungo discusso e desiderato, The Sandman è stato un fumetto che ha ridefinito la storia del medium, come spesso capita quando a firmare l’opera c’è la mano di Neil Gaiman.Mano che, guarda caso, è anche dietro a questo adattamento… Sul finire degli anni 80 Sandman, personaggio appartenente alla Golden Age della DC Comics, viene rilanciato in chiave “moderna” attraverso le mani di un autore brillante che però mai si era avvicinato al mondo del fumetto prima di quel momento. La serie firmata da Neil Gaiman prosegue fino alla metà degli anni 90 e rappresenta un successo assoluto di critica e pubblico, tanto da cominciare subito a far parlare di un potenziale adattamento cinematografico delle storie dell’oscuro sovrano del regno dei ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 agosto 2022) Un adattamento a lungo discusso e desiderato, Theè stato un fumetto che ha ridefinito la storia del medium, come spesso capita quando a firmare l’opera c’è la mano di.Mano che, guarda caso, è anche dietro a questo adattamento… Sul finire degli anni 80, personaggio appartenente alla Golden AgeDC Comics, viene rilanciato in chiave “moderna” attraverso le mani di un autore brillante che però mai si era avvicinato al mondo del fumetto prima di quel momento. Lafirmata daprosegue fino alla metà degli anni 90 e rappresenta un successo assoluto di critica e pubblico, tanto da cominciare subito a far parlare di un potenziale adattamento cinematografico delle storie dell’oscuro sovrano del regno dei ...

