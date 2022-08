Talebani sparano durante una manifestazione di donne a Kabul

RaiNews : Alcune dimostranti si sono rifugiate nei negozi vicini, dove sarebbero state inseguite e picchiate con il calcio de… - globalistIT : - Erica90835855 : RT @RaiNews: Alcune dimostranti si sono rifugiate nei negozi vicini, dove sarebbero state inseguite e picchiate con il calcio dei fucili da… - SkyTG24 : Afghanistan, talebani sparano in aria per disperdere manifestanti donne - gigi_chigi : RT @RaiNews: Alcune dimostranti si sono rifugiate nei negozi vicini, dove sarebbero state inseguite e picchiate con il calcio dei fucili da… -

Circa 40 donne, che gridavano "pane, lavoro e libertà", hanno marciato davanti al ministero dell'Istruzione prima che un gruppo di combattentile disperdesse sparando colpi in aria. 13 ...10.20 Donne Kabul protestano,"Il 15 agosto è una giornata nera". E' uno degli striscioni portati dalle donne che protestavano nella capitale afghana, ricordando il giorno della caduta di Kabul in mano talebana. ... Afghanistan, talebani sparano in aria per disperdere una protesta organizzata dalle donne Kabul, 13 ago. (askanews) - I talebani hanno sparato durante una manifestazione di donne a Kabul. I combattenti hanno sparato in aria sabato ...Combattenti Talebani hanno sparato in aria oggi a Kabul per disperdere una protesta organizzata da donne: lo hanno constato giornalisti dell’agenzia Afp. Lunedì 15 agosto ricorre il primo anniversario ...