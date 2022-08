Serie A, tutti dietro a Milano: ecco la griglia di partenza (a mercato aperto) (Di sabato 13 agosto 2022) La griglia di partenza è fatta per essere sbagliata, soprattutto quest' anno. La Serie A inizia prima (domani le milanesi aprono le danze) ma il mercato - chissà perché - resta aperto fino a fine mese, dunque possono ancora esserci ribaltoni. Difficilmente arriveranno grandi giocatori, più probabile che ne parta qualcuno. Nel caso, le carte si rimescolerebbero. Ma i pronostici sono da fare oggi per rispolverarli a giugno, a giochi fatti: a quel punto si vedrà chi ha deluso rispetto alle idee iniziali, chi invece è stato all'altezza degli obiettivi. Il livello della nobiltà si è alzato dopo un anno di nuovi progetti per 5 su 7 grandi. Pur spendendo poco o nulla (il saldo della Serie A è sostanzialmente in pari: 599,6 milioni spesi e 599 incassati), le prime della classe hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Ladiè fatta per essere sbagliata, soprattutto quest' anno. LaA inizia prima (domani le milanesi aprono le danze) ma il- chissà perché - restafino a fine mese, dunque possono ancora esserci ribaltoni. Difficilmente arriveranno grandi giocatori, più probabile che ne parta qualcuno. Nel caso, le carte si rimescolerebbero. Ma i pronostici sono da fare oggi per rispolverarli a giugno, a giochi fatti: a quel punto si vedrà chi ha deluso rispetto alle idee iniziali, chi invece è stato all'altezza degli obiettivi. Il livello della nobiltà si è alzato dopo un anno di nuovi progetti per 5 su 7 grandi. Pur spendendo poco o nulla (il saldo dellaA è sostanzialmente in pari: 599,6 milioni spesi e 599 incassati), le prime della classe hanno ...

