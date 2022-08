Psg Rashford | Mbappé chiama l’esterno | l’inglese vuole rilanciarsi

(Di sabato 13 agosto 2022) Il Psg potrebbe regalarsi un altro colpo per l’attacco eper portarlo a Parigie Psg un affare che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. L’attaccante è fuori dal progetto del Manchester United di Ten Hag e ha voglia didopo l’ultima stagione sottotono. La voglia di riscatto parte dalla cessione e proprio i parigini potrebbero essere la squadra giusta per permettergli di giocare in mezzo ai campioni. La telefonata dia Marcus è l’altra prova della possibile chiusura. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ilpodsport : #Calciomercato 'Lo United al Psg: Volete Rashford? Vale più di 120 milioni' #ilpodsport - ilpodsport : #Calciomercato 'Psg, spunta l'idea Rashford per completare l'attacco' #ilpodsport - yagovila19 : RT @SpheraSports: El PSG negocia con Rashford. @lequipe - StudioFutbol : El PSG ???? quiere contar con Rashford - PedahzurMon : RT @KHRYSTOPHAER: PSG interested in Marcus Rashford #psg #ManUnited #rashford #Epl #fpl -

" Dopo aver abbandonato la pista Marco Arnautovic e colinteressato a, le attenzioni del Manchester United si sono spostate su Mauro Icardi ". A riferirlo, il media argentino ...Commenta per primo Ilci sta provando perdel Manchester United . Secondo Espn però a frenare la trattativa è la diversa valutazione che si fa del giocatore. I parigini vorrebbero spendere 60 milioni per lui , ...Il Psg potrebbe regalarsi un altro colpo per l’attacco e Mbappé chiama Rashford per portarlo a Parigi Rashford e Psg un affare che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. L’attaccante è fuori dal ...Rafael Leao attira su di sé l'attenzione dei top club europei. Il neo candidato al Pallone d'Oro è infatti finito nel mirino del PSG di Galtier. La ...