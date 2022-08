Pil, dati Cgia: i Piccoli comuni motore dell’economia produttiva (Di sabato 13 agosto 2022) Sono i Piccoli comuni il motore dell’economia produttiva italiana. Nelle amministrazioni con meno di 20mila abitanti, infatti, è ubicato il 41 per cento sia delle imprese italiane sia del totale dei lavoratori dipendenti che, in questo caso, non include gli occupati nel pubblico impiego. Altresì in questa classe si “produce” il 39 per cento del valore aggiunto nazionale. Se alziamo la soglia, nei comuni sotto i 100mila abitanti, il Pil prodotto è il 66 per cento del totale, si impiega il 69 per cento degli addetti nelle imprese private e le imprese ubicate sono addirittura il 71 per cento. Tranne che in Lazio e in Liguria, la maggior parte della ricchezza nel Paese viene “generata” in questa classe dei comuni. Sono questi i numeri più significativi che emergono ... Leggi su ildenaro (Di sabato 13 agosto 2022) Sono iilitaliana. Nelle amministrazioni con meno di 20mila abitanti, infatti, è ubicato il 41 per cento sia delle imprese italiane sia del totale dei lavoratori dipendenti che, in questo caso, non include gli occupati nel pubblico impiego. Altresì in questa classe si “produce” il 39 per cento del valore aggiunto nazionale. Se alziamo la soglia, neisotto i 100mila abitanti, il Pil prodotto è il 66 per cento del totale, si impiega il 69 per cento degli addetti nelle imprese private e le imprese ubicate sono addirittura il 71 per cento. Tranne che in Lazio e in Liguria, la maggior parte della ricchezza nel Paese viene “generata” in questa classe dei. Sono questi i numeri più significativi che emergono ...

sole24ore : Quanto è cresciuta l’#Italia durante il governo #Draghi? Si tratta del più ampio incremento registrato tra i grandi… - giusy34287793 : RT @vvezzola: @GiorgiaMeloni Il cartellone con scritto 'siamo pronti a risollevare l'Italia ' mentre il progresso del PIL italiano al 3,4%… - sysmedia68 : RT @vvezzola: @GiorgiaMeloni Il cartellone con scritto 'siamo pronti a risollevare l'Italia ' mentre il progresso del PIL italiano al 3,4%… - TgrRaiVeneto : Dati della CGIA di Mestre Anche in Veneto sono i Comuni sotto i 20 mila abitanti a produrre il maggiore Pil… - TGianpaolo : RT @faber73v: In tutta onestà qualcuno pensa che , con i dati in ripresa che ci sono in Italia, fra pil e occupazione, in altri paesi, come… -