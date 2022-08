Nuoto, Europei Roma 2022: Paltrinieri e Pilato fanno impazzire il Foro Italico. Argento per Angiolini, Galossi e Miressi di bronzo (Di sabato 13 agosto 2022) Terza serata di finali per il Nuoto in vasca agli Europei di Roma 2022 nella suggestiva cornice del Foro Italico. E la copertina ancora una volta se la prende Gregorio Paltrinieri, che fa impazzire il pubblico Romano con una prova magistrale che gli permette di tornare campione d’Europa negli 800. A metà gara l’accelerazione decisiva, con la quale ha fatto il vuoto. Nulla da fare per Lukas Mertens, che chiude secondo. “Questa è una piscina straordinaria, ci tenevo tantissimo”, ha dichiarato il fenomeno di Carpi all’uscita dalla vasca. Il bronzo va a prenderselo uno straordinario Lorenzo Galossi, classe 2006, che si prende il lusso di superare Romanchuk negli ultimi duecento metri ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Terza serata di finali per ilin vasca aglidinella suggestiva cornice del. E la copertina ancora una volta se la prende Gregorio, che fail pubblicono con una prova magistrale che gli permette di tornare campione d’Europa negli 800. A metà gara l’accelerazione decisiva, con la quale ha fatto il vuoto. Nulla da fare per Lukas Mertens, che chiude secondo. “Questa è una piscina straordinaria, ci tenevo tantissimo”, ha dichiarato il fenomeno di Carpi all’uscita dalla vasca. Ilva a prenderselo uno straordinario Lorenzo, classe 2006, che si prende il lusso di superarenchuk negli ultimi duecento metri ...

Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, l'Italia vince la quinta medaglia d'oro di oggi: dopo quelle di Minisini, Panziera, Ceccon e Mart… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, medaglia d'oro nel sincro a Giorgio Minisini nel solo technical uomini. Argento allo spagnolo Fer… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, oro anche per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Medaglia d'argento Maxime Grousset e bronzo per Diog… - msgiuliasisti : RT @Tg3web: Ancora successi per il nuoto italiano ai Campionati europei di Roma. Oro per Minisini e Ruggiero nel duo libero misto, storica… - valessandra59 : RT @fanpage: Superlativo #Paltrinieri, ma applausi anche per il 16enne #Galossi che arriva terzo e conquista il bronzo! -