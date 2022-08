Napoli Simeone | iniziate le visite mediche del Cholito

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, fatta per #Simeone dal #Verona L'attaccante argentino arriva in prestito con obbligo di… - DiMarzio : #Calciomercato | #Simeone sosterrà domattina le visite mediche con il @sscnapoli - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, è fatta per #Simeone dall’@HellasVeronaFC - NapoliTrend : ?? I dettagli di #Simeone al #Napoli: ?? Prestito oneroso da € 3,5M ?? Diritto di riscatto fissato a 12 ?? Obbligo che… - Salvato95551627 : RT @sportmediaset: Napoli scatenato: fatta per Simeone, vicini Navas e Ndombele #Sportmediaset #Simeone #Navas #Napoli -

CALCIOMERCATONEWS/in e Petagna out, Navas nel mirino per la porta Calciomercatonews, Ndombele per potenziare il centrocampo L'attacco non è l'unico reparto in cui il...Ma quando arriva E qual è la formula definitiva dell'affare, la formula A dare i dettagli sulla formula dell'obbligo di riscatto, è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ...La partita Hellas Verona - Napoli di Lunedì 15 agosto 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il posticipo della prima giornata di Serie A 2022-2023 ...Giovanni Simeone si trova a Villa Stuart per svolgere le visite mediche col Napoli e poi firmare il contratto.