LIVE Triathlon, Europei 2022 in DIRETTA: 12 in fuga nella parte di ciclismo, Azzano è nel gruppo di testa! Gli altri azzurri a un minuto (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 La situazione non si modifica. I primi spingono a tutta con buona collaborazione, da dietro invece non sono in grado di mettere in scena una rimonta credibile per ora 16.38 Con la consueta velocità sostenuta, gli atleti arrivano ai 14.7km. Il gruppo di testa mantiene un margine di ben 56 secondi sugli inseguitori, tra i quali rimangono Sarzilla e Pozzatti. 16.34 Il gruppo dei 12 passa ai 9.8km, chiude il secondo giro, e prosegue su ritmi clamorosi. Il vantaggio sugli inseguitori, che vanno a compattarsi, ormai parla di 42 secondi, con una spaccatura davvero netta. Sarzilla e Pozzatti accusano già oltre 50? 16.32 I ritmi sono scatenati. Nel gruppo di testa c’è stato il tentativo di forcing di Hellwig che sta mettendo alla frusta gli altri ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.40 La situazione non si modifica. I primi spingono a tutta con buona collaborazione, da dietro invece non sono in grado di mettere in scena una rimonta credibile per ora 16.38 Con la consueta velocità sostenuta, gli atleti arrivano ai 14.7km. Ildi testa mantiene un margine di ben 56 secondi sugli inseguitori, tra i quali rimangono Sarzilla e Pozzatti. 16.34 Ildei 12 passa ai 9.8km, chiude il secondo giro, e prosegue su ritmi clamorosi. Il vantaggio sugli inseguitori, che vanno a compattarsi, ormai parla di 42 secondi, con una spaccatura davvero netta. Sarzilla e Pozzatti accusano già oltre 50? 16.32 I ritmi sono scatenati. Neldi testa c’è stato il tentativo di forcing di Hellwig che sta mettendo alla frusta gli...

