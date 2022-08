Lecce-Inter | Inzaghi | “Vittoria da analizzare”

Leggi su intermagazine

(Di sabato 13 agosto 2022) Simonenel post partita di, match della prima giornata della Serie A 2022/2023 L’allenatore dell’Simone, al termine del match vinto per 2 a 1 contro il, e valevole per la prima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match del Via Del Mare ai microfoni di Sky Sport. Cosa vi dà quella corsa per quel gol al 94?? “voluta, col cuore. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Ed è la cosa più positiva della serata perché, dopo quella prima mezzora fatta molto bene, ci siamo innervositi a seguito dell’vento su Lautaro. Dobbiamoil perché ci siamo ridotti a vincere al 95?”. Tanti cambi importanti: può essere questa la differenza rispetto all’anno scorso? ...