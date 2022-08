Donetsk: tre britannici, uno svedese e un croato processati dai filorussi (Di sabato 13 agosto 2022) Cinque cittadini, rispettivamente tre inglesi, uno svedese e un croato, devono sostenere un processo presso un tribunale auto - proclamato a Donetsk, nella frazione ucraina occupata dalle truppe russe. Leggi su globalist (Di sabato 13 agosto 2022) Cinque cittadini, rispettivamente tre inglesi, unoe un, devono sostenere un processo presso un tribunale auto - proclamato a, nella frazione ucraina occupata dalle truppe russe.

