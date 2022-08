Consigli sorprendenti per il pranzo di Ferragosto

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 13 agosto 2022) Life&People.it Il periodo più atteso dell’estate è arrivato. In mezzo alle tanto desiderate ferie tutti gli appassionati di cucina stanno pensando in questi giorni al grandedel 15 agosto. Ma quali sono le proposte più adeguate per stupire gli invitati? Quali sono gli ultimi trend in vista dell’evento? Suggeriamo alcune idee per le ricette di, semplici e gustose. Varietà e fantasia negli antipasti Per uncon i fiocchi occorre fare bella figura fin dai cosiddetti starter, ovvero dagli antipasti. Per dare un tocco di freschezza, specie in una giornata come quella di, ricorrere a una buona e classica insalata di mare può essere una giusta soluzione. Ma come impreziosire una pietanza così classica senza risultare noiosi? Basta aggiungere una bella melanzana grigliata, tagliandola a ...