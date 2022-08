Campagnano di Roma. In carcere per stalking e maltrattamenti, continuava a vessare le vittime anche durante i permessi. 40enne nuovamente arrestato dai Carabinieri (Di sabato 13 agosto 2022) Cronache Cittadine Campagnano DI Roma – Nel pomeriggio di ieri, 12 Agosto, i militari della Stazione Carabinieri di Campagnano di Roma, in L'articolo Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di sabato 13 agosto 2022) Cronache CittadineDI– Nel pomeriggio di ieri, 12 Agosto, i militari della Stazionedidi, in L'articolo Cronache Cittadine.

infoitinterno : Campagnano di Roma. In carcere per stalking e maltrattamenti, continuava a vessare le vittime anche durante i perme… - CasilinaNews : #CampagnanodiRoma, scarcerato da pochi giorni torna a casa e inizia di nuovo a stalkerare donne… - GiuCosimetti : @IomechiamoRoma1 Ha frainteso...doveva essere Campagnano di Roma - valletti_anna : RT @Turismoromaweb: La Valle del Sorbo, tra Formello e Campagnano di Roma è il luogo ideale per gli amanti della natura e del trekking. Th… - ksummerwine : RT @Turismoromaweb: La Valle del Sorbo, tra Formello e Campagnano di Roma è il luogo ideale per gli amanti della natura e del trekking. Th… -