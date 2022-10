Blog History | le parlamentarie e l’importanza di essere diversi dai partiti

Leggi su ilblogdellestelle

(Di sabato 13 agosto 2022) Con la rubrica “” vogliamo combattere il fenomeno della cosiddetta “amnesia selettiva politica” ricordando le battaglie raccontate nel corso degli anni su questo. Una delle grandi battaglie portate avanti da questoè stata sempre quella di esigere trasparenza dalle forze politiche, chiedendo ad esempio di comporre le liste dei candidati per ogni elezione con candidature e processi di elezione dal basso, orizzontali e aperte. Ledal basso per la scelta dei candidati sono state da sempre un innovativo ed enorme esercizio di democrazia dal basso che ha portato forze politiche come il MoVimento 5 Stelle – guidato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio – a raggiungere prima circa il 25% nel 2013 ed il 33% nel 2018. Anni fa il MoVimento additava le simulazioni di finta ...