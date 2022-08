Zaporizhzhya, l’Aiea chiede di inviare una missione nella centrale nucleare (Di venerdì 12 agosto 2022) Nel giro di poche ore l’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, sembra aver cambiato improvvisamente parere sulla centrale nucleare di Zaporizhzhya conquistata dai russi, che la stanno gestendo con tecnici ucraini, e pericolosamente bombardata da Kiev che ha lanciato una sessantina di missili intorno al compendio danneggiando, fra l’altro, i sensori che rilevano le radiazioni. Se fino a ieri l’Agenzia internazionale per l’energia atomica riteneva che la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhya non presenta un rischio per la sicurezza nonostante i continui bombardamenti oggi, invece, il capo dell’agenzia atomica internazionale, Rafael Grossi, nel corso della riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha detto che “questo è un momento ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 agosto 2022) Nel giro di poche ore, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, sembra aver cambiato improvvisamente parere sulladiconquistata dai russi, che la stanno gestendo con tecnici ucraini, e pericolosamente bombardata da Kiev che ha lanciato una sessantina di missili intorno al compendio danneggiando, fra l’altro, i sensori che rilevano le radiazioni. Se fino a ieri l’Agenzia internazionale per l’energia atomica riteneva che laucraina dinon presenta un rischio per la sicurezza nonostante i continui bombardamenti oggi, invece, il capo dell’agenzia atomica internazionale, Rafael Grossi, nel corso della riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha detto che “questo è un momento ...

